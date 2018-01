"Mitrovic komt terug naar Anderlecht"

De Servische aanvaller Aleksandar Mitrovic komt op uitleenbasis terug naar RSC Anderlecht. Dat meldt Sky Sports. Zijn ploeg Newcastle leent de spits uit aan Anderlecht.

Voor de 23-jarige international is het een tijdelijke terugkeer naar het Astridpark, waar hij eerder al tussen de zomer van 2013 en medio 2015 aan de slag was. De toenmalige topschutter uit de Belgische competitie (20 goals) scoorde in totaal 44 keer in 90 wedstrijden voor paars-wit, waarmee hij in 2014 kampioen werd. Newcastle zou toen liefst 18,5 miljoen euro op tafel gelegd hebben, de Serviër ondertekende er een contract voor vijf seizoenen en ligt er dus nog tot medio 2020 vast.

Eindelijk spits Bij Anderlecht moet Mitrovic het spitsenprobleem oplossen. Door de uitgaande transfers van Hamdi Harbaoui, Robert Beric en Sofiane Hanni, de geblesseerde Henry Onyekuru en de twijfels omtrent de falende Lukasz Teodorczyk heeft coach Hein Vanhaezebrouck bijna geen mogelijkheden meer voorin.