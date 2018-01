Mirallas trekt naar Olympiacos

Kevin Mirallas is op zoek naar meer speelminuten en daarom verhuist hij van Everton naar de Griekse kampioen Olympiacos. De Grieken huren de 30-jarige Rode Duivel en hebben ook een optie om hem daarna definitief over te nemen. Mirallas wil met het ook op het komende WK vooral meer aan spelen toekomen.

Mirallas wordt bij de roodhemden al de vijfde landgenoot, na Silvio Proto, Bjorn Engels, Vadis Odjidja-Ofoe en Guillaume Gillet. Mirallas kende tussen 2010 en 2012 al twee erg sterke seizoenen in Griekenland. Hij verdiende er met 34 goals in 71 wedstrijden zijn transfer naar Everton, maar keert nu terug. De Luikenaar was de voorbije 5,5 seizoenen goed voor 186 officiële duels voor de Toffees, maar dit seizoen bleef zijn inbreng beperkt tot 13 optredens, waarvan de laatste dateerde van eind november.

Met het oog op het WK volgende zomer in Rusland, wilde Mirallas meer speelgelegenheid en stuurde dus aan op een vertrek. De Griekse topclub stelde vrijdag ook een nieuwe hoofdcoach aan. De Spanjaard Oscar Garcia is de opvolger van interimcoach Takis Lemonis, die in september Besnik Hasi (ex-Anderlecht) afloste. Olympiacos staat momenteel derde in de Griekse Super League met een achterstand van twee punten op leiders AEK Athene en PAOK Saloniki.