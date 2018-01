Mirallas krijgt heldenontvangst

Kevin Mirallas is als een koning onthaald bij Olympiakos. De Rode Duivel speelt tot het einde van het seizoen op huurbasis bij de Griekse club, die ook aankoopoptie heeft opgenomen in de overeenkomst met Everton. Voor Mirallas is het een terugkeer naar Olympiakos. De supporters zijn hem duidelijk nog niet vergeten, want ze stonden hem massaal op te wachten bij zijn terugkeer naar Griekenland.

Mirallas speelde tussen 2010 en 2012 twee seizoenen voor Olympiakos. In die twee jaar werd hij evenveel keer kampioen met de Griekse topclub en won hij een keer de beker. In het seizoen 2011/2012 kroonde Mirallas zich ook tot topscorer.