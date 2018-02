Michy-time in Europa League

Michy Batshuayi was gisteren in de Europa League nog maar eens bepalend voor Borussia Dortmund. Met twee doelpunten hield de Rode Duivel de drie punten thuis in het tegen Atalanta. Dortmund haalde het uiteindelijk met 3-2.

In de absolute slotfase schonk de bedrijvige spits zijn ploeg de drie punten. Met een echte spitsengoal maakte hij er 3-2 van. Zijn vijfde goal in drie wedstrijden voor de Duitsters.

In een genietbare partij, met kansen aan beide zijden, was Batshuayi de uitblinker bij Die Schwarzgelben. Op het halfuur bracht Schürrle de Duitse ploeg op voorsprong. Maar na de rust veegde Ilisic die achterstand helemaal weg met twee doelpunten.

Meteen het sein voor Batshuayi om in actie te schieten. De, nu al, publiekslieveling, maakte kort na het uur terug gelijk. Aan de rand van de zestien meter pegelde hij de bal knap in doel.

Andere Belgen

Adnan Januzaj viel in bij zijn Spaanse ploeg Real Sociedad en maakte de 2-1 tegen Salzburg. Yannick Carrasco, die startte op de bank bij Atletico Madrid, gaf de assist op de 1-3 van Griezmann.

Jordan Lukaku speelde 75 minuten mee bij Lazio Roma, dat 1-0 verloor in Steaua Boekarest. De geschorste Dries Mertens zag zijn ploeg Napoli thuis 1-3 verliezen tegen RB Leipzig.