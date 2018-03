Messi zit aan 100 Champions League-goals

Lionel Messi heeft vanavond een nieuwe mijlpaal gerond. Dankzij z’n twee goals tegen Chelsea zit hij nu aan 100 doelpunten in de Champions League. Messi is de tweede speler die de 100 goals bereikt. Z’n grote concurrent Cristiano Ronaldo is all-time topschutter in de Champions League met 116 goals.

Messi heeft de kaap van de 100 goals bereikt na amper 123 wedstrijden. Cristiano Ronaldo had daar 137 wedstrijden voor nodig. Messi maakte z’n eerste doelpunt in de Champions League op 2 november 2005 tegen Panathinaikos. Hij scoorde het vaakst tegen Arsenal, maar liefst 9 keer.

Bekijk hier de twee goals van Messi tegen Chelsea