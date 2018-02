Messi scoorde nog nooit tegen Chelsea

Opvallende statistiek voor Chelsea – Barcelona: Lionel Messi kon in acht wedstrijden nog geen enkele keer scoren tegen de Engelsen. Messi trapte in totaal al 29 keer op doel tegen Chelsea, maar geen enkele daarvan was dus raak.

De laatste ontmoeting met Chelsea speelt wellicht nog steeds in het hoofd van de Argentijn. In de halve finale van 2012 trapte hij een penalty tegen de lat waardoor Chelsea en niet Barça de finale haalde. Nog een opvallende statistiek: Messi speelde al tegen 37 Europese tegenstander. En slechts tegen 7 daarvan wist hij nog niet te scoren. Chelsea is met 8 ontmoetingen daar het grootste zwarte beest van Messi.