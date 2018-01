Dries Mertens is opnieuw de man van het winnende doelpunt bij Napoli. De leider in de Serie A won met 0-1 op het veld van Atalanta. Mertens maakte halverwege de tweede helft het enige doelpunt van de wedstrijd. Voor Mertens is het z’n 11e competitiedoelpunt van het seizoen.

Wat een beauty van Dries Mertens! #AtalantaNapoli pic.twitter.com/gbNDUGJil4 — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 21 januari 2018