Mechelen wint ook niet onder Van Wijk

Kv Mechelen z'n eerste wedstrijd onder nieuwe coach Dennis Van Wijk verloren. Thuis tegen Moeskroen ging malinwa met 0-2 onderuit. Voor Mechelen is het al de zesde opeenvolgende nederlaag. Het degradatiespook blijft zo nog wat langer ronddwalen Achter de Kazerne.

Mechelen startte voor eigen publiek met overwicht, maar de mogelijkheden bleven schaars. Aan de overkant loerde Moeskroen op de tegenaanval. Dat leverde na twintig minuten een eerste mogelijkheid op, Nkaka kopte over. De Henegouwers kwamen steeds beter in de partij en - na een terecht afgekeurde treffer van Rotariu - trof Mohamed (38.) even voor rust met het hoofd raak.

De pauze leverde geen beterschap op voor Malinwa. Govea schilderde na nauwelijks twee minuten een hoekschop op het hoofd van Rotariu en het stond 0-2. Op het uur kon Mechelen eindelijk reageren met een reuzemogelijkheid van de ingevallen Verdier (op de paal) en een vrijschop van Vitas (naast). Ook Pedersen (over) en Rits (naast) misten nadien nog twee uitstekende mogelijkheden, maar de broodnodige aansluitingstreffer bleef uit. Het slotakkoord was voor Moeskroen, maar Awoniyi miste vijf minuten voor tijd de kans voor de Henegouwers om nog een derde treffer te scoren.