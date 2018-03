Mechelen gaat nog geen klacht indienen

KV Mechelen gaat voorlopig geen klacht indienen na de wedstrijd tussen Eupen en Moeskroen. Voorzitter Timmermans zegt aan VTM NIEUWS dat als het van hem afhangt “er geen verdere stappen worden ondernomen.” Maar de raad van bestuur van de club komt vandaag wel samen om te zien welk standpunt er zal worden ingenomen.

Eén dag na de degradatie naar 1B zijn de gemoederen bij KV Mechelen al wat gaan liggen. Malinwa won zelf met 2-0 van Waasland-Beveren, maar stelde zich openlijk vragen bij het scoreverloop in Eupen, dat vier keer scoorde in de laatste 20 minuten en zich zo wist te redden.

“Het is wel eigenaardig dat een ploeg die dit seizoen nog geen enkele keer met 4-0 kon winnen, nu plots wel met 4-0 gaat winnen” zei voorzitter Timmermans gisteren nog. “Maar goed, wij moeten ervan uitgaan dat alles daar normaal verlopen is.” Ondertussen zegt Het Laatste Nieuws ook dat KV Mechelen enkele spelers van Eupen heeft benaderd met de mogelijkheid tot een toekomstig contract als KV Mechelen zich toch zou weten te redden.

Voetbalbond: "wij doen niks"

De voetbalbond zelf zal ook geen stappen ondernemen. "Vermits wij geen concrete aanwijzingen hebben van onregelmatigheden, doen wij nu niks. Als er een club is die wél aanwijzingen heeft, dan kan die een klacht indienen." Iets wat KV Mechelen voorlopig dus niet doet. Als het verhaal klopt dat er spelers van Eupen benaderd zijn, hebben ook die mogelijks een probleem. "Als een speler vorige week al aanwijzingen had van onregelmatigheden, moeten zij dat melden. Er is namelijk een meldingsplicht.

Insinuaties Van Wijk

Mechelen-trainer Dennis Van Wijk refereerde na de degradatie naar tweede klasse nog eens aan zijn woorden vlak na zijn aanstelling. Na de verloren thuiswedstrijd tegen Moeskroen zei hij dat “Eupen zeker nog punten zou pakken in de komende wedstrijden.” “Een paar weken geleden heb ik eens het achterste van mijn tong laten zien” zei Van Wijk gisteren. “Dat is toen heel slecht onthaald geweest, maar iedereen dacht het en ik zei het toen. Ik denk dat iedereen zal terugdenken aan die woorden.”