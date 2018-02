Match stilgelegd na 9 (!) rode kaarten

Een grote vechtpartij heeft gisteren de partij tussen Vitória en Bahía ontsierd. Tijdens de klassieker in het noordoosten van Brazilië deelde de ref maar liefst negen rode kaarten uit, waarna hij de wedstrijd vroegtijdig beëindigde.

Met nog slechts zes spelers op het veld telde Vitória reglementair gezien één speler te weinig om de laatste elf minuten van de wedstrijd te spelen. Bijgevolg verliest Vitória de partij.

Vechtpartij Er ontstond heel wat tumult in de 50e minuut toen Bahía-speler Vinícius zijn omgezette strafschop ostentatief begon te vieren voor de supporters van Vitória. Doelman Fernando Miguel kon daar niet mee lachen en greep de middenvelder bij de kraag. Vervolgens deelden verschillende spelers van beide teams enkele rake klappen uit.

(Lees verder onder de tweet)

ONLY IN BRAZIL:



In the clássico between Bahia and Vitoria, 5 Vitoria players got sent off because of.......uhm, this. pic.twitter.com/YvO5NShkpj