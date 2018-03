Martinez selecteert Limbombe, Benteke niet

Bondscoach Roberto Martinez haalt Anthony Limbombe bij de selectie voor de vriendschappelijke wedstrijd tegen Saoedi-Arabië. Ook Radja Nainggolan is er opnieuw bij, Christian Benteke valt naast de selectie. De wedstrijd vindt plaats op dinsdag 27 maart in het Koning Boudewijnstadion.

Voor Anthony Limbombe is het zijn eerste selectie voor de Rode Duivels. Hij dankt die aan zijn sterke prestaties bij Club Brugge. Radja Nainggolan is er ook opnieuw bij. Christian Benteke valt dan weer naast de selectie. De 27-jarige spits zit in een mindere periode bij Crystal Palace.

De Rode Duivels werken deze interlandperiode maar één oefenmatch af. De bondscoach wil zijn spelers zo wat rust geven. “Wanneer je in de Premier League speelt, heb je geen winterstop. Je werkt tien maanden aan een stuk door. Onze ervaring leert ons dat spelers in maart en april beter individueel trainen, zodat ze na een zwaar seizoen in Engeland nog energie hebben om een groot toernooi te spelen na het seizoen.”