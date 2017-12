Manchester United speelt gelijk tegen Leicester

Romelu Lukaku leek met Manchester United lange tijd af te stevenen op een overwinning, maar Leicester sleepte diep in de extra tijd toch nog een puntje uit de brand. Het werd 2-2. De achterstand op leider Manchester City bedraagt nu 13 punten. In Italië verloor Radja Nainggolan met AS Roma de topper tegen Juventus met het kleinste verschil: 1-0.

Romelu Lukaku verscheen aan de aftrap in het King Power Stadium, Marouane Fellaini sukkelt nog steeds met een knieblessure. Ondanks zwaar overwicht van de Red Devils kwam de thuisploeg na 27 minuten op voorsprong via Jamie Vardy, die zijn 50e doelpunt in de Premier

League binnen prikte. Lukaku zwoegde zich te pletter en probeerde het zelfs via een omhaal, die via zijn scheenbeen over waaide. Twaalf minuten na de openingstreffer was het wel prijs voor ManU: Juan Mata scoorde de verdiende gelijkmaker.

Na de rust schonk Lukaku Martial de 1-2 op een presenteerblaadje met een splijtende pass, maar de Fransman mikte over. Zes minuten later was het wel raak: Mata krulde met een vrijschop zijn tweede van de avond binnen. ManU leek op de overwinning af te stevenen, zeker toen Leicester op een kwartier van het einde met tien kwam te staan na rood voor invaller Daniel Amartey. In de 94e minuut volgde een koude douche voor de bezoekers toen verdediger Harry Maguire de gelijkmaker binnen tikte na een hoge bal. Een gevleid puntje voor de thuisploeg, dat achtste wordt in de stand, en zuur puntenverlies voor Manchester United, dat stadsgenoot City nog verder ziet uitlopen.