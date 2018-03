Manchester City wint met 0-2 op veld van Stoke

Manchester City heeft vanavond de laatste wedstrijd van de dertigste speeldag van de Engelse Premier League gewonnen. De 'Skyblues' gingen met 0-2 winnen op het veld van Stoke City.

Het was al in de tiende minuut raak voor de 'Citizens'. David Silva tikte een lage voorzet van Raheem Sterling voorbij doelman Jack Butland. In de 50ste minuut scoorde de Spanjaard op aangeven van Gabriel Jesus zijn tweede van de avond.

Bij City speelde kapitein Vincent Kompany opnieuw de wedstrijd uit. Vorige week nog trad de leider van de Premier League zonder de Rode Duivel aan tegen Chelsea. Ook Kevin De Bruyne ontbrak niet. Hij strooide meerdere keren met voorzetten, maar kon geen assist achter zijn naam schrijven. Ook zijn doelpogingen strandden naast het doel en in het zijnet.

Titelfavoriet Manchester City (81 punten) voert de tabellen aan in Engeland. Het telt zestien punten meer dan eerste achtervolger Manchester United. Stoke staat er slechter voor. Op acht dagen van het einde is het voorlaatste met 27 punten. Enkel het West Bromwich Albion van Nacer Chadli (20 punten) doet het slechter.