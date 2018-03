Lukaku verdedigt: "Ik zal mijn teamgenoten nooit bekritiseren"

Manchester United werd gisteren na een dramatische 1-2 nederlaag tegen Sevilla uit de Champions League gekegeld. Na de wedstrijd zou Lukaku in een interview met BT Sports zijn ploegmaats bekritiseerd hebben. Lukaku liet via zijn Instagram weten dat zijn commentaar allesbehalve zo bedoeld was.

“Je gezicht verbergen als je boos bent in de kleedkamer is normaal”, zegt de Rode Duivel. Lukaku zou in het interview gezegd hebben dat sommige spelers niet in de wedstrijd zaten en zich verstopten. Snel volgde er een mediastorm waarin zijn uitspraken uit de context gegrepen zouden worden. De spits blijft wel hoopvol voor de toekomst: “Het resultaat is verschrikkelijk, maar we zijn Manchester United. We zullen zeker terugkomen!”, aldus Lukaku.