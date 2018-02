Lukaku scoort twee keer in FA Cup

Romelu Lukaku heeft Manchester United zaterdag in het duel tegen Huddersfield in de FA Cup de zege bezorgd met twee doelpunten. De Rode Duivel scoorde dit seizoen over alle competities heen al 21 keer voor The Reds.

Na drie minuten was het al raak voor de Rode Duivel. In zijn gekende stijl en op kracht en snelheid zette Lukaku zich door tot in de zestien. Verdediger uitkappen en de bal binnen schieten. Een uitstekend begin voor United.

Het duurde wel tot in de tweede helft vooraleer Big Rom de score kon verdubblen. Sanchez met de assist voor zijn spits en Lukaku werkte met vertrouwen af.