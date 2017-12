Lukaku met zuurstofmasker op draagberrie van het veld

Manchester United-spits Romelu Lukaku is in de wedstrijd tegen Southampton na negen minuten spelen geblesseerd uitgevallen. De spits botste in een luchtduel stevig met zijn achterhoofd tegen het hoofd van Wesley Hoedt.

Het duel van de 21e speeldag in de Premier League was nog niet goed bezig of het stadion werd al opgeschrikt. Lukaku bleef roerloos liggen na wat een heel stevige botsing leek. In een kopbalduel raakte de Belgische spits met zijn achterhoofd het hoofd van de Nederlandse verdediger Wesley Hoedt.

Na de botsing bleef Lukaku, die wel nog bij bewustzijn was, minutenlang op de grond liggen, terwijl hij verzorgd werd. Het leek erop dat de aanvaller pijn had aan hoofd en nek. Lukaku werd uiteindelijk op een draagberrie van het veld gedragen. Marcus Rashford kwam in zijn plaats het veld op. "Big Rom" miste eerder dit seizoen nog geen minuut in de Premier League. Vrijdag verklaarde United-coach José Mourinho nog dat hij het zich niet kon veroorloven om zijn topspits rust te gunnen.