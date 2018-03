Lukaku helpt United aan overwinning

Romelu Lukaku scoorde zaterdag opnieuw voor Manchester United tegen promovendus Brighton. United won de wedstrijd met 2-0, goed voor een ticket naar de halve finales van de FA Cup. Een kleine opsteker voor de Red Devils na hun exit in de Champions League eerder deze week.

De statistieken van Lukaku in de Engelse bekercompetitie zijn imposant: vijf doelpunten in slechts vier wedstrijden. Manchester City is nog moeilijk in te halen in de Premier League, dus de FA Cup is de enige prijs die de Rode Duivel nog kan winnen dit seizoen. Jan Vertonghen plaatste zich met Tottenham vrijdag ook voor de halve finales van de beker na een 0-3 overwinning op het veld van Swansea.