Lukaku helpt Man U aan winst

Manchester United heeft zaterdag met 2-0 gewonnen van Huddersfield Town, onder meer dankzij een doelpunt van Romelu Lukaku. Het is voor de Rode Duivel al zijn negentiende doelpunt van het seizoen.

De Mancunians kenden aanvankelijk veel moeite met de geparkeerde bus van Huddersfield. Ze creëerden weinig doelgevaar en konden de weinige kansen niet afmaken. Daardoor bleef het in de eerste helft 0-0.

Waar United voor rust niet in slaagde, lukte hen in de tweede helft wel. Na 55 minuten bediende Juan Mata onze landgenoot Romelu Lukaku, die goed binnentikte. In de 68ste minuut zette Alexis Sánchez via een penaltyrebound de 2-0 eindstand op het bord.

Manchester United nadert zo tot op 13 punten van leider City, dat vandaag gelijkspeelde tegen Burnley.