Loting Europa League: topduel Milan - Arsenal

In het Zwitserse Nyon is geloot voor de achtste finales van de Europa League voetbal. Rode Duivel Michy Batshuayi neemt het met Borussia Dortmund op tegen RB Salzburg. Daarnaast staat ook het topduel tussen AC Milan en Arsenal op het programma.

Het Italiaanse Lazio Roma, de club van Jordan Lukaku, speelt eerst thuis tegen Dinamo Kiev. Yannick Carrasco en Atlético Madrid nemen het dan weer op tegen Lokomotiv Moskou. Al bestaat de kans dat Carrasco niet meer bij de Spaanse club zal spelen. Hij geniet interesse uit de Chinese competitie.

De heenmatchen van de achtste finale vinden plaats op 8 maart.

