Lokeren wint met 2-3 van Oostende

KV Oostende heeft zondag met 2-3 verloren van Lokeren in de slotwedstrijd van de 24ste speeldag in de Jupiler Pro League. Zarko Tomasevic (21) opende de score voor het team van Adnan Custovic. Amine Benchaib (35), Steve De Ridder (54) en Robin Söder (79) scoorden vervolgens voor Lokeren. Joseph Akpala (89) milderde in het slot.

Bij de kustploeg stond Franck Berrier voor het eerst in de basis na zijn disciplinaire schorsing. Hij zag hoe KV Oostende in de 21e minuut op voorsprong kwam na een ingestudeerd nummertje op hoekschop, afgerond met een rake kopbal van Zarko Tomasevic. Een klein kwartier later kwamen de troepen van Peter Maes langszij. De Oostendse verdediging klungelde bij een voorzet, waarna Amine Benchaib het leer over William Dutoit knikte.

Negen minuten ver in de tweede helft mochten de bezoekers opnieuw juichen. Steve De Ridder draaide goed weg en mikte de bal met een afstandsschot binnen: 1-2. In de 79e minuut legde Robin Söder de wedstrijd in een beslissende plooi. De Zweed zette een mooie actie op met Bob Straetman en bracht de 1-3 op het scorebord. Op voorzet van Zinho Gano wist de ingevallen Joseph Akpala in de 89e minuut nog tegen te prikken voor Oostende.

In de stand wipt Lokeren met 27 punten over KV Oostende (25 punten) naar de dertiende plaats. Enkel Eupen (20 punten) en rode lantaarn KV Mechelen (18 punten) tellen minder punten dan Oostende. Eerder op de dag verloor leider Club Brugge met 2-0 bij AA Gent. Standard en Anderlecht speelden 3-3 gelijk na een spektakelstuk.