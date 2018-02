Liverpool wint met 0-5 in Porto

Liverpool heeft FC Porto woensdag een forfaitscore aangesmeerd in de heenwedstrijd van de achtste finales van de Champions League. Aanvaller Sadio Mané was met drie doelpunten de held van de avond.

Porto liet het balbezit in de eerste helft vooral aan Liverpool. Echte kansen kwamen er niet, tot Mané in de 25ste minuut op doel trapte. Een houdbaar schot, maar doelman Jose Sa liet de bal ongelukkig onder z’n armen glippen. Op de 0-2 had Sa geen verhaal. De bal belandde via de paal in de voeten van Salah, die na een prachtige actie binnenlegde. De 0-2 was meteen ook de ruststand.

Na de rust raasde Liverpool door. Na tien minuten in de tweede helft stuurde Salah Firmino alleen op doel af. Sa redde het schot van de Braziliaan nog, maar Mané was goed gevolgd en legde de 0-3 eenvoudig binnen. Nadien dikte Liverpool de score nog twee keer aan via Firmino en opnieuw Sadio Mané. 0-5 was uiteindelijk de eindstand, en daarmee lijkt een terugwedstrijd in Liverpool overbodig.