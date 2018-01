Liverpool bezorgt City eerste competitienederlaag

Liverpool heeft Manchester City zijn eerste competitienederlaag van het seizoen toegediend. The Reds wonnen met 4-3 na een heerlijke wedstrijd. The Citizens blijven ruim aan de leiding, maar er komt wel een einde aan hun reeks van 22 ongeslagen wedstrijden.

Het was Chamberlain die de ban brak voor Liverpool met een harde overhoekse knal. City toonde zich even aangeslagen door de 1-0, maar nog voor de rust zette Leroy Sané de bordjes in evenwicht. Mannetje uitkappen en in de korte hoek keeper Karius verschalken.

Na de rust liep Liverpool in tien dolle minuten 4-1 uit via Firmino, Mané en Salah.

Kracht en verfijning in een actie! pic.twitter.com/U0jpqPV2Uq — Play Sports (@playsports) 14 januari 2018

City was niet voor niets aan een ongeslagen reeks bezig en dus was het tot op het eind bibberen voor Liverpool toen The Citizens nog tot 4-3 naderden. Toch is de eerste nederlaag van het seizoen een feit na een geweldige pot voetbal.