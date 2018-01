Live: wie loten de Rode Duivels in de Nations League?

Om 12 uur begint de loting voor de gloednieuwe Nations League. Dat is een nieuwe landencompetitie die in september begint. De Rode Duivels zitten in divisie A met de beste Europese landen. Ze zijn samen met Duitsland, Portugal & Spanje reekshoofd. Volg de loting hier live.

De Duivels kunnen dus wel in een groep terechtkomen met Frankrijk en Nederland of Italië en Polen. De Nations League moet de vriendschappelijke interlands gaan vervangen en begint dus enkele maanden na het WK in Rusland. Alle wedstrijden van de Rode Duivels op de Nations League zijn live te zien bij VTM.

Timing: