LIVE: Coutinho al meteen geblesseerd

FC Barcelona moet haar nieuwe aanwinst Philippe Coutinho al meteen drie weken missen. Dat maakte de Catalaanse club zelf bekend. Coutinho legde deze voormiddag zijn medische testen af bij Barcelona en daar ontdekte men een blessure aan de rechterdij.

Deze middag wordt Philippe Coutinho officieel voorgesteld in Camp Nou. Rond 13u ondertekent hij zijn contract en om 13u45 toont hij zijn kunnen aan de supporters in Camp Nou. Volg het hele gebeuren hier live.

[INJURY NEWS] @Phil_Coutinho has a thigh injury in his right leg. More details https://t.co/of1in1jKrw #CoutinhoDay pic.twitter.com/jn7sWYXUcJ

— FC Barcelona (@FCBarcelona) 8 januari 2018