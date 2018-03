Limbombe verlengt bij Club tot 2021

Club Brugge heeft het contract van Anthony Limbombe verlengd tot 2021. Limbombe is dit seizoen één van de sterkhouders bij Club Brugge. Hij scoorde al 5 keer en gaf al 7 assists. De Congolese Belg is 23 en speelt nu z’n tweede seizoen bij blauw-zwart.

“Ik ben zeer gelukkig dat ik voor 2 seizoenen kan bijtekenen. Het doet deugd dat het bestuur, de staff en de hele ploeg vertrouwen hebben in mij en dit tonen met deze contractverlenging" zegt Limbombe op de site van Club Brugge.

Ook manager Vincent Mannaert is tevreden: "deze contractverlenging is een beloning voor de evolutie die Anthony doormaakte. Als jonge Belg bewees hij zijn veerkracht door in Nederland zijn carrière te herlanceren en ook bij Club heeft hij het niveau snel opgepikt. Hij heeft alles wat een moderne flankspeler nodig heeft. Snelheid, uithoudingsvermogen, een individuele actie en ook nog eens scorend vermogen.”