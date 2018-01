Leko: "Willen hier nog beter worden"

Met elf punten voorsprong werkt competitieleider Club Brugge in alle rust haar winterstage af. Ondanks de mooie voorsprong is er nog niets bereikt, dat beseft trainer Ivan Leko maar al te goed. “Er komen nog vier moeilijke maanden. Hier in Spanje willen wij nog progressie maken.”

Wat had Ivan Leko te zeggen over de eerste dag in Sotogrande? "Dit is wat elke trainer op de eerste training wil zien" #MissionSotogrande pic.twitter.com/3NhJkrqK36 — Club Brugge KV (@ClubBrugge) 4 januari 2018

Grinta

Leko staat vertelt aan Club TV hoe de eerste stagedag is verlopen. “We hebben een heel goede eerste training gehad na acht dagen zonder. De sfeer was goed en er was veel grinta en ambitie bij de spelers. Iets wat elke trainer wil zien op een eerste training.”

Club Brugge wil de komende week in Sotogrande nog progressie maken voor de tweede seizoenshelft. “Het belangrijkste hier is hard werken met een hoge intensiteit, focus en goede mentaliteit. Ik verwacht dat wij na zes mooie maanden nog verder opbouwen.”

Comfortabel leider

Blauw-zwart staat na 21 speeldagen in de reguliere competitie comfortabel aan de leiding. Het heeft elf punten voorsprong op eerste achtervolger Charleroi en dertien op grote rivaal Anderlecht.