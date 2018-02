Leko: "Spelen beter dan 4 maanden geleden"

“Als je naar onze statistieken kijkt, zie je dat ons voetbal beter is dan vier maanden geleden.” Een opvallende uitspraak van Club Brugge-trainer Ivan Leko, want hoewel blauw-zwart nog altijd comfortabel aan de leiding staat, waren de resultaten toen een pak beter dan nu.

Leko geeft tegelijkertijd wel toe dat er nog marge is om beter te worden. “Aan de ene kant moet je respect hebben voor de statistieken, maar aan de andere kant moet je kritisch blijven. We kunnen op bijna alle vlakken beter: in balbezit, in de opbouw, bij pressing, … We hebben al die aspecten geanalyseerd en werken hard om beter te worden.”

Revanche

Club Brugge kon na nieuwjaar nog maar een van haar zes competitiewedstrijden winnen en in de beker werd het door Standard uitgeschakeld in de halve finales. Net die ploeg, is zondag de volgende tegenstander.

“Die bekeruitschakeling was heel pijnlijk, omdat we een doel hadden gemaakt van de beker. Daarom kunnen we misschien spreken van revanche, maar het is niet dat we ons daarop hebben gefocust. We hebben vooral gewerkt aan wat beter kan en wat onze taken zijn. Aan motivatie zal er alvast geen gebrek zijn.”

Limbombe Rode Duivel?

Tot slot had Ivan Leko nog enkele mooie woorden voor Anthony Limbombe. Zijn naam klinkt de laatste weken steeds luider bij de Rode Duivels. “Als hij geselecteerd zou worden, zou dat een enorm compliment zijn voor de hele club. Ik denk ook dat hij het verdient. Hij heeft getoond dat hij op een moeilijke positie verdedigend zijn werk doet en daarnaast ook aanvallend efficiëntie bijbrengt.”