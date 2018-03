Laszlo Köteles vindt nieuwe club

Laszlo Köteles heeft een nieuwe club gevonden. De doelman gaat bij Deense topper FC Kopenhagen aan de slag. Daar tekende hij deze middag een contract tot het einde van het seizoen.

Köteles kwam in de Belgische competitie voor KRC Genk en Waasland-Beveren in actie. Bij Genk groeide de Hongaar uit tot een clubheld. Na zijn uitleenbeurt aan Beveren verloor hij de eerste plaats bij Genk aan Danny Vuković en werd zijn contract uiteindelijk ontbonden. Bij Kopenhagen komt hij als vervanging voor eerste doelman Robin Olsen, die twee maanden geblesseerd is.