KVO neemt afscheid van Coucke met zege

KV Oostende heeft Marc Coucke een leuk afscheidsfeestje bezorgd. De kustploeg won met 2-0 van STVV na twee doelpunten van Bjelica. Voor Marc Coucke was het de laatste wedstrijd als voorzitter van KVO. Voor de match gaf hij zijn sjaal door aan zijn opvolger Peter Callant.

STVV was dan wel de betere ploeg in de eerste helft, het kreeg een dodelijk efficiënt KV Oostende tegenover zich. Bjelica zorgde in minuut 9 voor de 1-0 en na 36 minuten zette hij de 2-0-eindstand op het bord. Na de pauze werd er niet meer gescoord.

KVO is zo na 28 speeldagen elfde, STVV doet een slechte zaak in de strijd om play-off 1. De Kanaries zijn nu negende met 36 punten. Dat zijn er drie minder dan KV Kortrijk, het nummer zes.