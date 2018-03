KVO heeft antwoord klaar op licentiedossier

KV Oostende heeft z’n licentie voor volgend seizoen nog niet gekregen. De licentiecommissie had nog een aantal bijkomende vragen na de overname van nieuwe voorzitter Peter Callant. Maar bij Oostende maken ze zich sterk dat alles in orde komt. “We maken ons geen zorgen over de licentie. Alle antwoorden zijn klaar.”

“Een overnamedossier is altijd complex en het is dan ook niet onlogisch dat de licentiecommissie nog bijkomende vragen stelt” aldus Patrick Orlans, algemeen directeur bij KV Oostende. “Onze eigen mensen en externe professionals hebben keihard aan dit dossier gewerkt. Oostende kreeg een globaal positief advies, maar er waren nog een aantal bijkomende vragen.”

Vragen die volgens KVO snel zullen beantwoord worden. “Dat zijn extra toelichtingen. We hebben er alle vertrouwen in dat het goed komt.” Ondertussen bereidt Oostende zich voor op play-off 2, daar speelt het z’n eerste wedstrijd op maandag 2 april in en tegen Antwerp.