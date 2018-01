KVK haalt acteer- en zangtalent boven

KV Kortrijk kiest dit jaar niet voor een winterstage in het warme zuiden, maar bleef in eigen land. De Kerels eindigden hun korte stage met een show waarin de spelers hun beste acteer- en zangtalent naar boven haalden. Zo schittert Kristof D’Haene in de rol van Julia in een eigen uitvoering van Romeo en Julia.

@hannesvdb : "We werden bewust uit onze comfortzone gehaald om durfpunten te verdienen." pic.twitter.com/LLWDuRWB5l — KV Kortrijk (@kvkofficieel) 9 januari 2018