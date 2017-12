KVK aan opmars bezig onder De Boeck

KV Kortrijk heeft woensdagavond met 2-1 gewonnen van Standard en gaat zo als nummer zeven de winterstop in. Sinds de komst van trainer Glen De Boeck zijn de Kerels aan een opmars bezig in het klassement. Het verschil met de top zes is op dit moment drie punten.

Zeven speeldagen geleden vertoefde KV Kortrijk op de voorlaatste plaats in de Jupiler Pro League. De West-Vlaamse club had toen elf wedstrijden op rij niet kunnen winnen. Yannis Anastasiou werd aan de deur gezet en Glen De Boeck nam zijn taken over als hoofdcoach.

De Boeck begon met een 3-2-thuiszege tegen STVV. De week daarna toonde regerend landskampioen zich te sterk met 4-0. Waasland-Beveren ging in Kortrijk met 4-1 onderuit, terwijl KVK de drie punten een week later in Gent moest laten. Maar nadien volgden drie zeges op rij.

Kortrijk won van KV Mechelen (2-0), op Genk (2-3) en woensdag dus thuis van Standard. De Boeck en Kortrijk zijn zo in zeven wedstrijden van de vijftiende naar de zevende plaats in het klassement geklommen. Het verschil met de zesde in de stand is drie punten. Over een maand speelt KVK ook de halve finales in de Beker van België tegen Racing Genk.