KV Oostende - KRC Genk afgelast wegens stormweer

De wedstrijd tussen KV Oostende en KRC Genk is afgelast vanwege het stormweer. Een paar dakpanelen van een tribune kwamen nog voor de aftrap los. Daarop namen de veiligheidsdiensten en de club samen de beslissing om de wedstrijd af te lassen.

“Voor de scheidsrechter was er geen probleem maar de weersvoorspelling zegt dat er binnen een uur dat de wind nog 30 km per uur sterker zal zijn”, legt algemeen directeur van KV Oostende Patrick Orlans uit aan Proximus. “De brandweer politie en matchdelegate hebben hun verantwoordelijkheid genomen en willen niet dat er morgen een dode in de krant staat.”

De veiligheid kon niet meer gegarandeerd worden nadat een deel van de dakpanelen van een tribune van de Versluys Arena losgerukt werden. “Er zijn rukwinden van meer dan 100 km/u uur en er was al een groot deel van de tribune weggewaaid. Er zijn al veel grote stormen geweest in Oostende, maar dit heb ik nog niet meegemaakt”, aldus Orlans.

Intussen maakte de Pro League al bekend dat de wedstrijd op dinsdag 16 januari om 20u30 ingehaald wordt.

Veiligheid van spelers en fans voor alles! Match terecht uitgesteld want plotse zeewind doet alles rondvliegen, onverantwoorde weersomstandigheden voor n voetbalmatch. #kvognk — Marc Coucke (@CouckeMarc) 27 december 2017