KV Mechelen zet Jankovic aan de deur

KV Mechelen heeft trainer Aleksandar Jankovic aan de deur gezet. Dat meldt de club zelf. Nederlander Dennis van Wijk wordt de nieuwe hoofdcoach bij Malinwa.

"Na een nul op vijftien stopt Malinwa dus de samenwerking met Aleksandar Jankovic, sinds november aan het roer bij KVM", zegt de club in een persbericht.

Voorlaatste plaats

De Serviër betaalt het gelag voor de zwakke resultaten van de Mechelaars. Met nul op vijftien is KVM afgezakt naar de voorlaatste plaats in de stand, waar ze op de hielen worden gezeten door Eupen. Het verschil tussen de rode lantaarn en de de winnaar van de Europese Beker voor Bekerwinnaars in 1988 bedraagt amper nog twee punten. Dinsdag werd er met 2-0 verloren op STVV en dat bleek de doodsteek voor Jankovic, die aan zijn tweede periode Achter de Kazerne bezig was.

Dennis van Wijk

KV Mechelen stelde ook meteen een nieuwe hoofdtrainer aan. Zo werd met Dennis van Wijk een akkoord bereikt tot het einde van dit seizoen, met optie op een seizoen extra. Hij neemt meteen de donderdagtraining voor zijn rekening, vrijdag wacht immers al de belangrijke thuiswedstrijd tegen Moeskroen.

Van Wijk was eerder onder meer trainer bij KV Oostende, R. Antwerp FC, KSV Roeselare, OH Leuven, Beerschot, Deinze, Cercle Brugge en Westerlo. "Hij staat gekend om een spelersgroep te kunnen prikkelen en heeft heel wat ervaring. KVM rekent erop dat van Wijk de clubwaarden “passie” en “strijd” terug kan overbrengen op het veld", staat te lezen in het persbericht.

"In eerste klasse houden"

“Ik ben supergemotiveerd om deze mooie club in eerste klasse te houden”, zo zegt van Wijk in een eerste reactie. “We gaan de vechtlust opnieuw in dit elftal brengen en de nodige mentaliteit in het team pompen. Alleen zo zal het mogelijk zijn om de komende zeven wedstrijden de broodnodige punten te sprokkelen.”

Naast van Wijk zal ook Frederik Vanderbiest de technische staf versterken als assistent-trainer.