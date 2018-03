KV Mechelen zakt, Standard naar PO1

KV Mechelen zakt naar eerste klasse B. Malinwa won op de slotspeeldag van de reguliere competitie met 2-0 van Waasland-Beveren, maar rechtstreeks concurrent Eupen won met 4-0 van Moeskroen en haalt het zo met een beter doelsaldo. Standard bemachtigde het laatste ticket voor play-off 1 na een 2-3-zege bij KV Oostende.

De spanning was vanmiddag te snijden in het AFAS Stadion. KV Mechelen begon met één doelpunt verschil als favoriet om in eerste klasse A te blijven, maar Eupen had met Moeskroen een op papier makkelijkere tegenstander. KV Mechelen deed wat het moest doen. Het zette Waasland-Beveren thuis opzij met 2-0 en leek op weg naar het behoud.

Maar een kwartier voor tijd begon Eupen aan zijn doelpuntenkermis. Op zeven minuten tijd maakten Toyokawa en Garcia er 3-0 van en in het absolute slot zorgde de Japanner zelfs voor de 4-0. Eupen en KV Mechelen eindigen de reguliere competitie zo met evenveel punten, maar de Panda’s blijven in 1A met slechts één doelpunt verschil.

Laatste ticket play-off 1

Ook de strijd om play-off 1 bleef spannend tot het bittere einde. KV Kortrijk leek op weg om het zesde en laatste ticket te pakken. De Kerels leidden met de rust tegen Charleroi, terwijl Standard 2-0 achterstond bij KV Oostende en Antwerp op 1-1 stond bij Anderlecht.

Toch zette Standard de scheve situatie nog recht. Onder impuls van invaller Carcela bezorgden Emond, Djenepo en Fai nog voor de 2-3-overwinning én het ticket voor play-off 1. Ook Racing Genk eindigt de reguliere competitie in de top zes.

Uitslagen speeldag 30: