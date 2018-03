KV Mechelen met rug tegen de muur

Zaterdag staan alle wedstrijden van de voorlaatste speeldag op het programma. Vooral de strijd onderin is razend spannend. KV Mechelen en Eupen hebben allebei 24 punten, maar omdat Eupen meer doelpunten gemaakt heeft, staat malinwa laatste.

Het is dus van moeten voor KV Mechelen. Zij gaan op bezoek bij Standard, een ploeg die zelf nog in volop strijdt voor een plaats in play-off 1. Mechelen liet vorige week de kans liggen om een gouden zaak te doen in de strijd tegen degradatie. Mats Rits miste bij een 1-1 stand een penalty tegen Charleroi. Enkele uren later won Eupen van Lokeren en gaf het zo de rode lantaarn door aan KV Mechelen. “Euforie en teleurstelling liggen soms heel dicht bij elkaar” aldus Mechelen-trainer Dennis Van Wijk.

Malinwa moet dus punten pakken in de laatste twee wedstrijden tegen Standard en Waasland-Beveren. Want bij een gelijke stand (zoals nu het geval is) wordt er naar de volgende criteria gekeken.