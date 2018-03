KV Mechelen gaat door met van Wijk

Dennis van Wijk is ook volgend seizoen coach van KV Mechelen. De 55-jarige Nederlander en zijn assistent Frederik Vanderbiest (40) verlengen beiden voor één seizoen. "Ze gaan de uitdaging aan om KV Mechelen zo snel mogelijk weer naar 1A te brengen", zo klinkt op de website van Malinwa.

De degradatiekater zindert nog Achter De Kazerne. Van Wijk slaagde er net niet in de degradatie te vermijden. KV Mechelen telde na dertig speeldagen evenveel punten als Eupen 27 punten, maar de Oostkantonners hadden een beter doelsaldo.

"Ik heb goede gesprekken gehad met de clubleiding", zo zegt Van Wijk. "Het nieuwe project van KV Mechelen boeit me enorm. Daar wil ik graag aan meewerken. Dit is een heel mooie club." Ook zijn assistent Frederik Vanderbiest verlengde zijn contract voor één seizoen. Van Wijk weet hoe hij een club de promotie kan bezorgen, eerder lukte hem dat bij Oostende (1998), Roeselare (2005), Bergen (2011), Charleroi (2012) en Westerlo (2014). Verder coachte hij onder meer Cercle Brugge, STVV, Antwerp, Beerschot Wilrijk en OH Leuven.