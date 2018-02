Kompany: "wist dat ik ging scoren"

Vincent Kompany won gisteren z’n zevende trofee met Manchester City. In de finale van de Carabao – de vroegere League – Cup won City met 3-0 van Arsenal. Kompany maakte het tweede doelpunt. “Het was grappig. Voor de wedstrijd dacht ik al dat ik ging scoren” zei Kompany.

Het is vooralsnog geen makkelijk seizoen voor Kompany. De Rode Duivel heeft al drie blessures achter de rug, maar keerde telkens terug. “Als ik terugkijk op m’n persoonlijke situatie, dan ben ik zeker bereid om zes maanden hard te werken voor dagen zoals vandaag. Om hier nu te staan is elke minuut hard werk meer dan waard” zei Kompany.

What a privilege to celebrate with such a group of players. Let’s keep going. #SharkTeam #ManCity #LeagueCup #Winners pic.twitter.com/Ds4DQpbedE