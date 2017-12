Kompany valt alweer geblesseerd uit

Vincent Kompany is woensdagavond alweer geblesseerd uitgevallen bij Manchester City. De Rode Duivel moest na tien minuten naar de kant met last aan de kuit. Kompany blijft zo in het sukkelstraatje. Het is al zijn derde blessure van dit seizoen en ongeveer zijn veertigste blessure tijdens zijn periode bij City.

101 minuten. Zo lang duurde de meest recente comeback van Vincent Kompany. De verdediger maakte zaterdag de negentig minuten vol tegen Bournemouth en begon woensdag ook tegen Newcastle, maar na elf minuten moest Pep Guardiola hem alweer naar de kant halen. Tot grote frustratie van trainer en speler.

Op Twitter reageert mevrouw Carla Kompany emotioneel op de nieuwe tegenslag van haar man. “Dit breekt mijn hart, want ik weet hoe hard hij ervoor werkt en hoe hard hij ervoor leeft. Hij is zo gefocust en zal niet stoppen met vechten.”

This breaks my heart because I know how hard he works and how much he lives for it. But he is so focussed he will not stop fighting, and won’t stop supporting the boys. COME ON CITY!!! https://t.co/xjjmBtEVJR

— Carla Kompany (@Carla_Kompany) 27 december 2017