Kompany: geblesseerd en nu ook afgestudeerd

Na zijn zoveelste blessure bij Manchester City komt Vincent Kompany ook met positief nieuws naar buiten. De Rode Duivel heeft zijn MBA-diploma gehaald aan de Manchester Business School en draagt die mastertitel op aan zijn moeder.

Kompany studeerde af met onderscheiding na een thesis over hoe Premier League-clubs kunnen profiteren van thuisvoordeel. “Onderwijs is altijd belangrijk voor mij geweest. Dat heeft mijn moeder mij van jongs af aan bijgebracht. Een MBA behalen, is voor mij dan ook een eerbetoon aan haar”, vertelt Kompany op de website van de Manchester Business School.

De kapitein van Manchester City en de Rode Duivels begon aan zijn managementstudies om zijn boekhouder te kunnen begrijpen. “Als je op het hoogste niveau voetbalt, is het beheren van je eigen financiën als een bedrijf leiden. Ik vond het belangrijk dat ik wist waar mijn boekhouder het over had en dat ik met vertrouwen een businessplan kon opstellen om een deel van mijn leven te beheren. Ik ben een zakenman in hart en nieren. Nu heb ik ook een academische achtergrond.”

Kompany beseft dat voetbal meer is dan sport. “Het heeft invloed op het sociale leven en is big business. Ik heb het gevoel dat ik nu veel verder sta dan bij de start van mijn studies. Ik wil zo lang mogelijk voetballen, maar in de toekomst wil ik mijn ervaring als voetballer en academische opleiding graag combineren.”