Koeman nieuwe bondscoach Oranje

Ronald Koeman is dinsdag officieel voorgesteld als de nieuwe bondscoach van het Nederlandse voetbalelftal. De voormalige international tekende een contract tot en met het WK 2022 in Qatar. Hij moet Oranje terug op de rails krijgen.

De Nederlander maakte er nooit een geheim van dat hij ambities had als bondscoach: "Ik heb nooit onder stoelen of banken gestoken dat ik ooit bondscoach wilde worden. Ik ben blij en vind het een absolute uitdaging om de komende jaren coach van het Nederlands elftal te zijn.”

Koeman was eerder aan de slag als trainer van Vitesse, Ajax, Benfica, PSV, Valencia, AZ, Feyenoord, Southampton en Everton. Bij die laatste club werd hij in oktober vorig jaar ontslagen. De voormalig international volgt bij het Nederlandse elftal Dick Advocaat op, die er niet in slaagde om zich met Nederland te plaatsen voor het WK 2018 in Rusland.