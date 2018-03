Kimmich verlengt contract bij Bayern

Joshua Kimmich heeft zijn contract verlengd bij Bayern München. De 23-jarige verdediger zette zijn handtekening onder een contract dat hem nu tot 2023 aan de club bindt. "Deze verlenging is het bewijs dat de club veel vertrouwen in mij heeft en mij beschouwt als een belangrijke factor in Bayerns lange succesverhaal. Het maakt mij trots", aldus Kimmich.

De Duitse international is één van de toptalenten van Der Rekordmeister. Kimmich wordt gezien als de opvolger van club-icoon Philipp Lahm, van wie de club vorige zomer afscheid moest nemen. De verdediger is tevreden met zijn nieuw contract. "Mijn doelen en die van de club zijn heel ambitieus. Ik wil mijn deel van het werk doen en mooie dingen realiseren met de ploeg", zegt Kimmich.