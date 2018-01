KDB loodst City naar finale League Cup

Kevin De Bruyne was dinsdag opnieuw een van de uitblinkers bij Manchester City. De Rode Duivel loodste de Citizens met een assist én het winnende doelpunt naar de finale van de League Cup. City won met 2-3 bij Bristol nadat het de heenmatch met 2-1 had gewonnen.

KING KEV! City naar de finale! #BRCvMCY - pic.twitter.com/GCXEaeclcs — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 23 januari 2018

City kwam vlak voor rust op voorsprong via Sané en al vroeg in de tweede helft bediende De Bruyne Agüero voor de 0-2. Toch kwam Bristol nog terug tot 2-2, maar dat was niet naar de zin van Kevin De Bruyne. In minuut 97 bezorgde hij Manchester City alsnog de zege.

De Bruyne viert zijn contractverlenging zo op schitterende wijze met een assist, doelpunt én finaleplek in de League Cup. Vanmiddag geeft hij een persconferentie waarin hij het zal hebben over zijn verlengde toekomst bij Manchester City en die kan u live volgen op onze website.