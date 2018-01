Kapitein KDB loodst City voorbij Bristol

Manchester City is nog niet zeker van een plek in de finale van de League Cup. De Citizens, met Kevin De Bruyne als kapitein, wonnen de heenmatch in de halve finales wel met 2-1 van Bristol, maar dat liep niet van een leien dakje. De Bruyne maakte de gelijkmaker voor City, Agüero zorgde voor het winnende doelpunt in de toegevoegde tijd.

Bristol was in de kwartfinales te sterk voor Manchester United. Ook in de halve finales maakte het die andere topclub uit Manchester niet makkelijk. De Bruyne droeg voor de gelegenheid – én voor het eerst van bij het begin – de aanvoerdersband bij City, maar zag hoe Bristol vlak voor rust op voorsprong kwam met een penaltygoal.

Na de pauze schakelde Manchester City een versnelling hoger. Kevin De Bruyne liep meer dan de helft van het veld over en maakte de aanval van de Citizens ook af, goed voor de gelijkmaker. Pas in de toegevoegde tijd kon City de zege naar zich toe trekken na een doelpunt van Sergio Agüero.