Kan Chelsea stunten tegen Barcelona?

Barcelona neemt het woensdagavond thuis op tegen Chelsea in de achtste finale van de Champions League. De heenwedstrijd vorige maand op Stamford Bridge bleef onbeslist: 1-1 met doelpunten van Willian en de onvermijdbare Lionel Messi.

Barcelona had zoals bijna altijd het meeste balbezit, maar het was toch Chelsea dat de beste kansen creëerde. Willian was de gevaarlijkste man bij de Londenaren en trapte tot tweemaal toe op de paal. Zijn inzet werd beloond in de tweede helft toen hij Chelsea op voorsprong bracht, maar een blunder in de verdediging bij de Blues zorgde ervoor dat Messi Barcelona in een uitstekende uitgangspositie bracht.

Chelsea verloor nadien tegen zowel Man United als tegen Man City. Vooral hun inzet op het veld kwam negatief in de aandacht. De Londenaren toonden weinig goed voetbal, onder meer door vreemde tactische beslissingen van trainer Antonio Conte. Het leek dat de Italiaan zijn ploeg de bus liet parkeren en opteerde op de counter, tot grote ergernis van Eden Hazard die tegen City zelfs de bal amper raakte. De vraag is hoe Conte zijn ploeg zal opstellen om Barcelona uit te schakelen.

Barcelona wordt als favoriet gerekend woensdag. Het 1-1 gelijkspel uit de heenwedstrijd bracht hen in een goede uitganspositie, waardoor ze zelfs niet hoeven te scoren. De Catalanen beleven een uitstekend seizoen. De titel in La Liga ligt voor het grijpen, vooral na de winst tegen Atlético Madrid. In dat duel raakte Andres Iniesta geblesseerd en hij lijkt onzeker voor woensdag.

Verder is het ook uitkijken of Rode Duivel Thomas Vermaelen speelkansen zal krijgen. Vermaelen kwam keerde net terug uit blessure waardoor de heenmatch tegen Chelsea te vroeg kwam. Ondertussen kwam hij weer aan spelen toe. Philippe Coutinho is niet speelgerechtigd in de Champions League voor Barcelona en komt dus zeker niet in actie.

Find out more as focus turns to #BarçaChelsea... https://t.co/dJGxmuBEcD — FC Barcelona (@FCBarcelona) 12 maart 2018

Bayern al zeker van kwartfinale

In de andere achtste finale gaat Bayern München op bezoek bij Besiktas. De terugwedstrijd lijkt overbodig te worden, nadat Bayern de Turken thuis al knock-out sloegen met een 5-0 overwinning.

Barcelona – Chelsea is woensdag live te volgen bij Q2 vanaf 20u15.