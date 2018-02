Lovre Kalinic is op het gala van de Gouden Schoen verkozen tot beste doelman van 2017. Kalinic haalde het voor Nicolas Penneteau van Sporting Charleroi en Frank Boeckx van Anderlecht. Op de erelijst volgt Kalinic ex-Clubdoelman Ludovic Butelle op.

De Kroatische keeper kwam in januari 2017 over van Hajduk Split, maar nam meteen zijn plaats in het Gentse doel in. Hij werd meteen een sterkhouder bij de Buffalo’s en in 48 wedstrijden hield hij al 19 keer de nul.