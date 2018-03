Juventus rekent op Matuidi en Dybala

Juventus móet vanavond scoren op Wembley als het zich voor de kwartfinale van de Champions League wil kwalificeren. De Bianconeri gaven in eigen huis een 2-0 voorsprong uit handen tegen Tottenham, waardoor de Engelsen straks aan een gelijkspel voldoende hebben om zich bij de laatste acht te scharen.

Tottenham heeft bovendien een ijzersterke reputatie in deze Champions League-campagne. Het won tot dusver alle thuiswedstrijden én heeft met Harry Kane een trefzekere factor in de rangen. Kane scoorde dit seizoen in alle matchen in de Champions League. Niemand deed het de Engelsman ooit voor.

Juventus daarentegen heeft een barslechte reputatie op Londense bodem. Van hun laatste drie wedstrijden in de Engelse hoofdstad werd er geen enkele gewonnen. Tegenstanders waren Fulham, Arsenal en Chelsea.

Lichtpunt bij de Italianen: zowel Paulo Dybala als Blaise Matuidi zijn in tegenstelling tot de heenwedstrijd speelklaar.