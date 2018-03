Juve - Real en Liverpool - City in UCL

Juventus – Real Madrid is de topaffiche in de kwartfinales van de Champions League. Verder spelen Vincent Kompany en Kevin De Bruyne met Manchester City tegen Liverpool en trekt Radja Nainggolan met AS Roma naar Barcelona. Sevilla – Bayern München is de laatste kwartfinale.

Nog vijf Belgen zijn actief in de Champions League en er wacht hen leuke affiches. Radja Nainggolan mag met AS Roma op bezoek bij Thomas Vermaelen en FC Barcelona, Kevin De Bruyne en Vincent Kompany blijven in Engeland en spelen de derby tegen het Liverpool van Simon Mignolet.

De grootste affiche in deze kwartfinales is Juventus – Real Madrid. Dat is een heruitgave van de finale van vorig seizoen. Toen won Real met 4-1. Sevilla – Bayern München is de andere kwartfinale. De heenwedstrijden vinden plaats op 3 en 4 april, de terugwedstrijden worden een week later gespeeld.