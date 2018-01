Jonge fan steelt show bij Napoli

Dries Mertens en zijn collega’s bij Napoli hebben deze week een opvallende gast over de vloer gekregen. Een jonge fan had in een filmpje beloofd te beginnen diëten als Napoli de titel zou pakken. De ploeg nodige het jongetje uit en die stal meteen de show in de kleedkamer. Wanneer hij oog in oog met Dries Mertens stond, was hij wel even onder de indruk: “Woah, Mertens!”

