Jelle Vossen enkele weken out

Club Brugge moet Jelle Vossen enkele weken missen. De aanvaller viel vorig weekend geblesseerd uit in de wedstrijd tegen Waasland-Beveren. Voorlopig is het nog onduidelijk hoeveel weken de spits niet kan spelen.

“Jelle Vossen onderging deze middag medische beeldvorming. Die bevestigde de diagnose van een ernstige enkeldistorsie. De aanvaller zal enkele weken onbeschikbaar zijn”, liet Club Brugge weten. Vossen kwam tegen Waasland-Beveren slecht neer op zijn enkel na een luchtduel. De Brugse dokter gebaarde meteen naar de kant dat een wissel noodzakelijk was.

Blessure-update over @poulain_ben, @diaby_abdoulay en @VossenJelle. Vossen is enkele weken out.



